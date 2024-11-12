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Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in torunu, silahın önüne siper oldu

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Beyoğlu'nda dün gece motorcu 6 kişi, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in torunu Sabiha Sezer Kısacıkoğlu ve yanındaki arkadaşıyla sokak ortasında kavga etti. Kısacıkoğlu, motorculara silah çeken arkadaşına ateş etmemesi için siper olurken, o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Beyoğlu'nda motorcu kişilerle 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in torunu Sabiha Sezer Kısacıkoğlu ve yanındaki arkadaşı sokak ortasında kavgaya tutuştu. Kısacıkoğlu, motorculara silah çeken arkadaşına ateş etmemesi için kendini siper etti. Kavgayı cep telefonu kamerası anbean kaydetti.

SEZER'İN AVUKAT TORUNU KAVGANIN ORTASINDA KALDI

Olay, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde dün gece meydana geldi. İddiaya göre, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in avukat torunu Sabiha Sezer Kısacıkoğlu ve meslektaşı Özgün Karahan arkadaşıyla yürürken, 6 kişilik motorcu grubu yanlarından aşırı hızlı geçti.

Özgün Karahan duruma tepki gösterince grupla aralarında kavga çıktı. Gruptaki motorlarından inince tartışma büyüdü. Avukat Karahan ruhsatlı silahını çekip motorcuların üzerine yürüdü. Bunun üzerine motorcular arkadaşlarına haber verdi.

SİLAHIN ÖNÜNDE SİPER OLDU

Ahmet Necdet Sezer'in torunu, silahlı meslektaşının önüne durarak siper oldu. Kısacıkoğlu, silahın ateşlenmemesi için uzun süre mücadele etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Her iki grup ifadeleri alınmak üzere Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Avukat Karahan'ın motorculardan şikayetçi olmadığı öğrenildi. Motorcu gençlerin ise Karahan'dan şikayetçi olduğu belirtildi. Savcılığın yaşanan olayla ilgili kovuşturmaya gerek görmediği öğrenildi.

Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in torunu, silahın önüne siper oldu
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıUmut Yağcı:

O çocuk sabırlıymış helal olsun

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Haber YorumlarıNihat Karabacak:

Lan kendini madara etmek nasıl olur izledik elindende aldılar. 2 el havaya 1 el arkadaşa hepsi topuk

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Haber YorumlarıSeyhun Aslan:

simdi bunun haber degeri nedir kardesim bize ne torunundan didisindan

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Haber YorumlarıNihat Karabacak:

Silahlı arkadaş da madara etmiş kendini 10 kişi üstüne gelirse silahın da varsa 1 ya çek vur yada elinde gösterme düşmanına cesaret verme.2 baktın adamlar üstüne geliyor kameralar da var zaten 2 el havaya 1el adamın bacağına sık hepsi gider silahında ruhsatı var sa bir çay içer çıkarsın karakoldan

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Haber YorumlarıNusret Türkkan:

çok sabır etmiş elal olsun.

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Haber YorumlarıHalit:

ben olsam bacaklara ateş ederdim adama resmen işkence etmişler

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