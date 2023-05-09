Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar hakim karşısında

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarına ilişkin aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 17 sanığın yargılanmasına başlandı.

Beşiktaş Belediyesi çalışanlarının 'irtikap' ve 'rüşvet' suçlarını işlediği iddiasıyla aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 17 sanığın yargılanmasına başlandı. İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuklu sanık Murat Hazinedar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, bazı tutuksuz sanıklar ile aralarında Hüseyin Avni Sipahi'ni de bulunduğu bazı tutuklu sanıklar duruşmada hazır bulundu. Mahkemeye tarafların avukatları da katıldı.

"Ben kaçaklara izin vermeyerek rant kapısını kapattım"

Duruşmada savunma yapan sanık Murat Hazinedar, "Tam 7 yıldır FETÖ suçlamalarına maruz kaldım. Hakkımdaki MİT, MASAK raporları temiz. Bankamatik memurluğuna izin vermedim. Hiç bankamatik çalışanımız olmadı, mesai rantı ekonomisi vardı belediyede, bunları durdurdum. Ben kaçaklara izin vermeyerek rant kapısını kapattım. Kentin menfaati için çalıştım" şeklinde konuştu.

"Benim aşağıdakilere talimat verme, şunu yapın bunu yapmayın deme lüksüm yok"

Sanık Hüseyin Avni Sipahi ise savunmasında, "Rüşvet iddialarının ve diğer iddiaların tamamını reddediyorum, bize karşı itibar suikastı yapılmak istendiğini düşünüyorum. Ben vatansız değilim, eşimi, çocuklarımı, bayrağımı bırakıp gidecek halim yok. Vakıflar kimseyi işe aldırmadı, vakfa kimseyi aldırmadım. Yapılan bağışların hepsini hayırseverlerin yaptığını düşünüyorum. Benim görevim başkan beyin verdiği danışmanlık üzerine imar konularına şehrin otoritesini koymuş olduğu huzurlu bir kent oluşturmak için bana gelenleri değerlendirmekti. Biz Allah'tan başka kimseden korkmayız. Doğru bildiğini yapıyorsan ve haksızlık yapmıyorsan korkacak bir şeyiniz yoktur. Ben Beşiktaş Belediyesinin imar danışmanıyım. Benim aşağıdakilere talimat verme, şunu yapın bunu yapmayın deme lüksüm yok. Ben kimseyi zorlamadım, yönlendirmedim ve öyle bir sorumluluğum, yetkim, kastım da yoktur. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim" şeklinde konuştu.

Alınan savunmaların ardından mahkeme, sanık Hazinedar'ın savunmasının devam edebilmesi için duruşmayı yarına erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Murat Hazinedar'ın "irtikap suçuna teşebbüs etmek", "irtikap", "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanmak suçlarından toplamda 70 yıl 6 aydan 154 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüpheli Hüseyin Avni Sipahi'nin aynı suçlardan 43,5 yıldan 96 yıla kadar, şüpheli Rifat Örnek'in 29 yıldan 62 yıla kadar, Çetin Kırışgil'in 10 yıldan 20 yıla kadar, diğer sanıkların ise 4 yıl ile 37 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL