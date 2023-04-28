Eski ATO Başkanvekili Aypek'i öldürdüğü iddia edilen şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanvekili Mehmet Aypek'i öldürdüğü iddia edilen şüpheli G.G.'nin ifadesi ortaya çıktı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanvekili Mehmet Aypek iddialara göre koruması tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayın ardından Cinayet Büro tarafından gözaltına alınan katil zanlı G.G.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

"Ben silahın dolu olduğunu bilmiyordum"

Maktul Aypek'i vurduğunu kabul eden G.G. ifadesinde, "Plazaya gittim. Mehmet Aypek'i beklemeye başladım. Bayramda görmediğim için ve yaşça benden büyük olması sebebiyle elini öptüm. Daha sonra ikimizde girişe göre sağ tarafta bulunan yönetim odasına geçtik. Mehmet Aypek bana inşaat işlerini sordu. Bende ona sizi defalarca görüştürdüm anlaşamadınız dedim. O da bana 'beni para için çok sıkıştırdın, beni bunalttın' diyerek bağırarak sinkaf etti. Ben saygımdan dolayı kafamı eğdim. O esnada silah dolduruş sesi geldi. İrkildim. Elinde silah gördüm. Bu sırada arbede yaşandı. Elindeki silah masanın üstüne düşerken ani hamle yaparak elindeki silahı alıp kendisine doğrulttum. Tetiğe bastığımda silah patladı. Ben silahın dolu olduğunu bilmiyordum" ifadelerine yer verdi.

Ağır Ceza Avukatı Cem Duman olaya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"ATO eski Başkanvekili Mehmet Aypek'i hain bir saldırı sonucu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Olay ile ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü vasıtası ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın geniş çerçeveli soruşturması devam etmektedir. Soruşturma dosyasında şüphelinin ifadesini incelediğimizde üzülerek belirtmek gerekir ki mesnetsiz ve hayatın olağan akışına aykırı, tamamen suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik atfı cürüm niteliğindeki beyanlar içerdiğini görmekteyiz. Müteveffa Aypek onlarca çalışanı olan ve birden fazla iş kolunda faaliyet gösteren saygın bir iş adamıydı. Şüphelinin beyanlarında iddia ettiği gibi bir sürecin yaşanması, en başta ticari hayatın doğasına aykırıdır. Müteveffa müvekkilin öncelikle ticari itibarına yönelik bu beyanlar ve yaşam hakkına son veren bu hain saldırıdan dolayı hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." - ANKARA