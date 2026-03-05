Haberler

Gri kategoride aranan FETÖ firarisi Şadan Sakınan tutuklandı

Güncelleme:
FETÖ yargı yapılanmasına yönelik soruşturmada 10 yıldır aranan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan, silahlı terör örgütüne üye olma ve görevi kötüye kullanma suçlarından tutuklandı.

Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ yargı yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde 10 yıldır aranan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan, emniyetteki işlemlerinin ardından, sağlık kontrolünden geçirilerek Ankara Adliyesi'ne getirildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Sakınan, tutuklama talebiyle Sulh Ceza hakimliğine sevk edildi. Sakınan, ifadesinin ardından "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından tutuklandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
