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Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin İfadesi Ortaya Çıktı: 'Suç İşleme Kastıyla Hareket Etmedim'

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin İfadesi Ortaya Çıktı: 'Suç İşleme Kastıyla Hareket Etmedim'
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Sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan Nasuh Mahruki, Savcılıktaki ifadesinde kamu düzenini bozma kastını reddetti ve amacının adil seçimler olduğunu belirtti.

Nasuh Mahruki'nin savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı: "Suç işleme kastıyla hareket etmedim"

İSTANBUL - Sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin Savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli Mahruki'nin ifadesinde, "Amacım ülkede adil ve dürüst seçim yapılarak halkın da güvenini kazanmış olan seçim neticesinde iç cepheyi daha güçlü ve birleşmiş hale getirmektir" dediği öğrenildi.

Eski Arama Kurtarma Derneği Başkanı Nasuh Mahruki hakkında sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında adliyeye gelerek Savcılıkta ifade veren şüpheli Mahruki, ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalama kararından dün haberi olduğunu söyledi, suçlamaları kabul etmedi

Öte yandan şüpheli Nasuh Mahruki'nin Savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Kimlik tespitinde mesleğinin 'motivasyon konuşmacısı' olduğunu ve aylık gelirinin 100 bin lira olduğunu belirten şüpheli Mahruki ifadesinde, "Hakkımda verilmiş bir gözaltı kararı ve 14 Kasım 2024'de verilmiş yakalama kararından dün haberdar oldum. Ertesi gün ise ilk iş olarak Başsavcılığınıza geldim. Söz konusu paylaşım benim tarafımdan yapılmıştır. Benim gibi birçok sosyal medya kullanıcısı elektronik oylama yönteminin Türkiye için uygun olmadığı yönünde birçok paylaşım yapmışlardır. Bu paylaşımları yapmamdaki amaç halkı yanıltarak kamu düzenini ya da kamu barışını bozmak olmayıp bilakis ülkede adil ve dürüst seçim yapılarak halkın da güvenini kazanmış olan seçim neticesinde iç cepheyi daha güçlü ve birleşmiş hale getirmektir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, suç işleme kastıyla hareket etmedim" ifadelerini kullandı.

Gerçeğe aykırı bilgilerle halkı yanıltarak algı oluşturmaya çalıştığı belirtildi

İstanbul 5.Sulh Ceza Hakimliği'nin tutuklama gerekçesinde ise "Şüphelinin kullandığı ifadeler ile toplumun genelini ilgilendiren ve kamuoyu tarafından yakından takip edilen seçmen kayıtları, yabancılara vatandaşlık verilmesi, yapılan ve yapılacak seçim iş ve işlemlerinin yürütülmesiyle ilgili olarak ülkenin iç ve dış güvenliği ile kamu düzeniyle ilgili gerçeğe aykırı bilgilerle halkı yanıltarak algı oluşturmaya ve devletin kurum ile organlarına duyulan güveni olumsuz etkilemeye çalışarak halk arasında endişe, korku veya panik oluşturma amacıyla hareket ettiği değerlendirildi. Söz konusu paylaşımların bir çok kişi tarafından görülebilme imkanının bulunduğu ve 14 Kasım tarihinde yakalama kararı düzenlenmiş olması ve 6 gün sonra savunmasının alınabildiği de gözetilerek kaçma ihtimalinin bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmasına karar verildi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA DEMİR - 3.Sayfa
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