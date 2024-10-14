Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü eşi ve kayınpederi yaralı

Eşiyle ayrılmak üzere olan damat dehşet saçtı. Barışmak istediği eşinin yanına giden M.Ö., eşinin ailesiyle yaşadığı tartışmada, kayınvalidesini ve baldızını bıçaklayarak öldürdü.

TARTIŞMA ÇIKTI, BIÇAKLA AİLEYE SALDIRDI

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinde M.Ö., ayrılmak üzere olduğu eşi ile barışmak için Kızılkeçili Mahallesi Fazıl Bey Caddesi'ndeki eve geldi. M.Ö., eşi Nezihe Nurçin Ö., kayınpederi Ali Rıza Kaya, kayınvalidesi Sevim Kaya ve baldızı Gülçin Kaya ile konuşmaya başladı. Çıkan tartışmada M.Ö., bıçakla aileye saldırdı.

KAYINVALİDE VE BALDIZ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıda Gülçin Kaya aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde, kayınvalide Sevim Kaya ise kaldırıldığı Körfez Hastanesinde hayatını kaybetti. Aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Nezihe Nurçin Ö. Körfez Hastanesi'nde ameliyata alınırken, Ali Rıza Kaya ise elinden aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Katil zanlısı M.Ö., olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Edremit Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

"ELİNDE BIÇAK VARDI MÜDAHALE EDEMEDİK"

Mahalle sakinlerinden Hikmet Engin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kavga anında çığlıkları duyup koştuklarını söyledi. Engin, Murat Ö'nün elinde bıçak olduğu için müdahale edemediklerini belirterek, "İlk olarak ben çocuk sesi zannettim, o anda köpekler de havladı. Sesler çoğalınca hepimiz koştuk ama olay gerçekleşmişti. Daha sonra komşularımız yaralılara müdahale etti" diye konuştu.