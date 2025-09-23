Eşini öldüresiye dövüp sosyal medyadan canlı yayın yaptı
Mersin'de bir adam, kendisini aldattığını iddia ettiği karısını öldüresiye dövdükten sonra sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Adam eşine zorla itirafta bulundurmaya çalışırken, talihsiz kadının korku dolu anları kahretti.
Mersin'de bir şahıs, kendisini aldattığını öne sürdüğü karısını dövdükten sonra sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı.
KARISINI ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ
Mersin'de bir adam kendisini aldattığını iddia ettiği eşine korku dolu anlar yaşattı. Karısınıacımasızca döven adam bununla da yetinmedi.
SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPTI
Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan adam, eşini kendisini aldattığını itiraf etmeye zorladı. Görüntülerde, darp edilen kadının korku içinde olduğu anlar yer aldı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplarken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.