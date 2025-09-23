Haberler

Eşini öldüresiye dövüp sosyal medyadan canlı yayın yaptı

Güncelleme:
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Mersin'de bir adam, kendisini aldattığını iddia ettiği karısını öldüresiye dövdükten sonra sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Adam eşine zorla itirafta bulundurmaya çalışırken, talihsiz kadının korku dolu anları kahretti.

Mersin'de bir şahıs, kendisini aldattığını öne sürdüğü karısını dövdükten sonra sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı.

KARISINI ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

Mersin'de bir adam kendisini aldattığını iddia ettiği eşine korku dolu anlar yaşattı. Karısınıacımasızca döven adam bununla da yetinmedi.

SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPTI

Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan adam, eşini kendisini aldattığını itiraf etmeye zorladı. Görüntülerde, darp edilen kadının korku içinde olduğu anlar yer aldı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplarken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haberler.com
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıUğur Sezer:

Adama boynuzu tak sonra normal hayatına devam et öylemi madem sevmiyo0rsun madem artık istemiyorsun ayrıl be kadın niye namussuyla oynuyorsun adamın

Yorum Beğen58
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAbdullah Ademoğlu:

BOYNUZ TAKARKEN SENDEMİ ORADAYDIN GÖRMEDEN İFTİRA OLUR

yanıt17
yanıt2
Haber YorumlarıCem Demirkaya:

Ulan aldatma varsa koyarsın kapının önüne gider. Ne başınızı belaya sokuyorsun

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRecep Çakır:

Senin için hayırlı olan boşanmak tır boşan kardeşim

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Teker:

Akıbeti senin başına gelsin. Sende koyarsın kapıya normal hayatına devam edersin. tamam. Sen öyle yaparsin

yanıt0
yanıt2
Haber Yorumlarıunalmusa158:

kardesim bosanmakta kolay deil inan bana kadin haklari okadar fazlaki coluk cocuk olunca erkekler o kadar caresiz oluyorki mesela simdi adam yakalamis cok kolay bosana bilir yasalar boyle ama illa bu durumami gelmek gerek yazik ya

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSer_hat:

Aldatacaksanız evlenmeyin abi...

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYoran3x:

Haberin başlığını okuyunca hasta ruhlu adam dedim ama videoyu izleyince adama üzüldüm,evlendiği erkekleri hak etmeyen böyle kadınlarda çok maalesef Türk aile yapısını sonunda bozmayı başardılar

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
