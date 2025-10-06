Haberler

2 ay sonra bulundu! Eşini öldürüp ormana kaçan şahsı yabani hayvanlar parçalamış

2 ay sonra bulundu! Eşini öldürüp ormana kaçan şahsı yabani hayvanlar parçalamış
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde, eşini bıçaklayıp tüfekle vurarak katlettikten sonra ormanlık alana kaçan Mustafa Sağlam'ın cesedi bulundu. Yabani hayvanlar tarafından parçalandığı belirlenen ceset, otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde 2 ay önce eşini önce bıçakla yaralayan ardından tüfekle vurarak öldürdükten sonra ormanlık alana kaçan şahsın ormanlık alanda yabani hayvanlar tarafından parçalanmış cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Vakfıkebir ilçesine bağlı Karatepe Mahallesi'nde 9 Ağustos 2025 günü meydana gelen olayda Mustafa Sağlam (38), eşi Tuğba Sağlam'ı banyoda bıçakladı.

EŞİNİ ÖLDÜRÜP ORMANA KAÇTI

Eşini bıçakladıktan sonra yanında bulunan otomatik av tüfeğiyle ateş açan Mustafa Sağlam, eşini yaraladıktan sonra elindeki otomatik av tüfeği ile ormanlık alana kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Tuğba Sağlam'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

YABANİ HAYVANLARIN PARÇALADIĞI CESEDİ BULUNDU

Mustafa Sağlam'ın olay sonrası yakalanması için jandarma ekipleri geniş çaplı operasyon başlatılırken, operasyona çok sayıda JASAT ve Jandarma Özel Harekat Timleri de katıldı. 2 aydır süren çalışmalara rağmen Sağlam'a ulaşılamazken, son olarak Karatepe mahallesinde ormanlık alanda yabani hayvanlar tarafından parçalanmış bir erkek cesedi bulundu.

Ceset otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, yapılan otopside cesedin Mustafa Sağlam'a ait olduğu belirlendi. Sağlam'ın intihar ettikten sonra cesedinin bölgedeki vahşi hayvanlar tarafından parçalanmış olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor.

