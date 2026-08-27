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Diyarbakır'da Dehşet: Boşanma Aşamasındaki Eş, Kucağında Çocuğu Varken Kadını Öldürdü

Diyarbakır'da Dehşet: Boşanma Aşamasındaki Eş, Kucağında Çocuğu Varken Kadını Öldürdü
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Sultan Akdemir, boşanma aşamasındaki eşi E.A. tarafından kucağındaki çocuğunun gözleri önünde silahla vurularak öldürüldü. Olayın ardından çocuğu alarak kaçan E.A., kısa sürede polis tarafından silahıyla birlikte yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, eşini kucağındaki çocuğunun gözleri önünde silahla vurup öldüren zanlı, mahkemeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Sümerpark Ortak Yaşam Alanı içerisinde Sultan Akdemir (32), kucağında çocuğu varken boşanma aşamasında olduğu eşi E.A. (30) ile tartıştı. E.A., eşiyle bir süre tartıştıktan sonra belinden çıkardığı silahla ateş etmeye başladı. E.A., daha sonra çocuğu alarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Akdemir, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada E.A., Silvan Bulvarı üzerinde olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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