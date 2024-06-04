Üye Girişi
Haberler

Bolu'da eşini başka adamla yakalayan yabancı uyruklu sınır dışı edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da Irak uyruklu eşini sevgilisiyle evde yakalayan yabancı uyruklu H.M., "düzeni bozmak" suçlamasıyla sınır dışı edildi. HM'nin eşi ve sevgilisiyse Bolu'da kaldı.

Bolu'da, Irak uyruklu eşini sevgilisiyle evde yakalayan H.M. hakkında karar verildi. H.M., kayınbiraderi ve eşinin sevgilisinin babası ile birlikte "düzeni bozmak" suçlamasıyla sınır dışı edildi.

3. KATTAN ATLAYARAK BALKONA DÜŞMÜŞTÜ

Dün öğle saatlerinde Semerkant Mahallesi Akıncı Sokak'ta bulunan bir apartmanda iddiaya göre, yabancı uyruklu H.M. (27), dini nikahlı eşi İ.H'nin (33) kendisini başka bir yabancı uyruklu şahısla aldattığını öğrenerek eve gitti. Eve kayınbiraderiyle giden H.M., karısının yanında başka bir adam olduğunu gördü.

Bolu'da eşini başka adamla yakalayan yabancı uyruklu sınır dışı edildi

Kadının kocasından kaçmaya çalışan A.M. ise 3'üncü kattan aşağı atlayarak, 1. kattaki dairenin balkonuna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, bulunduğu yerden alınarak tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da eşini başka adamla yakalayan yabancı uyruklu sınır dışı edildi

H.M., İ.H. ile kardeşi gözaltına alındı. Durumu öğrenen A.M.'nin babası ise olay yerine gelerek taşkınlık çıkardı. Polis ekipleri babayı da gözaltına aldı.

"DÜZENİ BOZMAK" SUÇLAMASIYLA SINIR DIŞI EDİLDİ

Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şahıslardan H.M., kayınbiraderi ve A.M.'nin babası "düzeni bozmak" suçlamasıyla sınır dışı edildi. Evde sevgilisiyle basılan İ.H. ile sevgilisi A.M. ise Bolu'da kaldı.

Bolu'da eşini başka adamla yakalayan yabancı uyruklu sınır dışı edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Irak Bolu 3.Sayfa Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu çalışanları için Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu çalışanları için Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

 Cumhurbaşkanlığı'ndan AYM kararları sonrası ilk yorum: Cumhurbaşkanı'nın yetkileri iptal edilmedi

Cumhurbaşkanlığı'ndan AYM kararları sonrası ilk yorum: Cumhurbaşkanı'nın yetkileri iptal edilmedi

 Eskişehir'de skandal olay! Alkol alıp camilere girdi, Kur'an-ı Kerim'leri yırttı

Eskişehir'de skandal olay! Alkol alıp camilere girdi, Kur'an-ı Kerim'leri yırttı

Bakmadan Geçme

Survivor kim kazandı? 4 Haziran Salı Survivor'da kim kazandı? Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı 4 Haziran Salı 2024? #128250 Avusturya Sırbistan maçı CANLI izle! (HD) 4 Haziran Avusturya Sırbistan maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Portekiz Finlandiya maçı CANLI izle! (HD) 4 Haziran Portekiz Finlandiya maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Bahar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Mayıs Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Mehmed: Fetihler Sultanı 15. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Mayıs Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 Kutsal Damacana 4 filminin konusu ne, oyuncuları kim? Kutsal damacana 4, ne zaman nerede çekildi? #128250 Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili 9 gün mü oldu, özel sektöre de 9 gün mü? Niyazi Gül Dörtnala filmi konusu nedir? Niyazi Gül Dörtnala oyuncuları ve Niyazi Gül Dörtnala özeti! Niyazi Gül Dörtnala ne zaman, nerede çekildi? Niyazi Gül Dörtnala konusu ve oyuncuları Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Thor filmi konusu nedir? Thor ne zaman, nerede çekildi? Thor oyuncuları ve Thor özeti! Ölümcül Çarpışma filmi oyuncuları kim, konusu ne? Ölümcül Çarpışma filmi ne zaman, nerede çekildi? 4-5 Haziran hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? 4-5 Haziran Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı?
Mourinho'ya rakip olacak! Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor

Mourinho'ya rakip olacak! Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title