Haberler

Uzaklaştırma kararı olan koca serbest kalıp yeniden eve gidince tutuklandı

Uzaklaştırma kararı olan koca serbest kalıp yeniden eve gidince tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da hakkında eşine yaklaşmama kararı bulunan B.Ş., adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra yeniden eşinin evine gidince KADES ihbarıyla yakalanarak tutuklandı.

Samsun'da hakkında eşine yaklaşmama kararı bulunan ve ayrılık aşamasındaki eşinin evine giden adam, adliyeye sevk edilip serbest kaldıktan sonra, yeniden eşinin evine gidince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yıllık evli olan ve 3 çocukları bulunan S.Ş. (35) ile kocası B.Ş. (38), 27 Nisan 2026 tarihinden bu yana ayrı yaşamaya başladı. Hakkında eşine yaklaşmama kararı bulunan adam, önceki gün barışmak amacıyla eşinin evine gidince kadın ise şikayetçi oldu.

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan B.Ş., dün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adliyeden çıktıktan sonra yeniden eşinin yanına giderek şikayetini geri almasını istediği öne sürülen B.Ş. hakkında eşi S.Ş., KADES uygulaması üzerinden yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, B.Ş.'yi yeniden gözaltına aldı.

Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen B.Ş., çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız

Kılıçdaroğlu Genel Merkez kürsüsünde! Sözleri kavgayı büyütür
TBMM'de konuşan Özgür Özel'den 'seçim' uyarısı: 26 Temmuz'u geçirmeden kurultay yapılmalı

Özgür Özel kürsüde büyük tehlikeye dikkat çekti! Bir de tarih verdi
Kılıçdaroğlu'na destek artıyor! Salondaki kalabalık dikkat çekti

Kılıçdaroğlu'nun yüzünü güldüren tablo

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper'e inanılmaz teklif! Kasada para koyacak yer kalmayacak

Güle güle Barış! Bu teklife kimse "Hayır" diyemez
Veli Ağbaba'nın şoföründen ek ifade: Mavi poşette dolar, iPhone ve viski iddiaları

Ağbaba'nın şoföründen şoke eden itiraflar
Arızalanan otobüse çarpan motosiklet sürücüsü, arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu can verdi

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi
Icardi sevgilisinin çıplak fotoğrafını paylaştı! Ortalık karıştı

Sevgilisinin çırılçıplak fotoğrafını paylaştı!

Hindistan'da gündem oldu! Karısından boşanıp kayınvalidesiyle evlendi

Herkes bu nikahı konuşuyor! Karısını boşayıp kayınvalidesiyle evlendi
Yer: Malatya! Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı

Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı
Ünlü tatil beldesinde balkonda asılı kalan çıplak turist yere çakıldı

Ünlü tatil beldesinde balkonda asılı kalan çıplak turist yere çakıldı