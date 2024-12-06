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Eşine kızıp çocuğunun da içerisinde bulunduğu evi ateşe vermiş

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Isparta'da bir kişi, eşiyle tartışmasının ardından çocuğunun da içinde bulunduğu evi ateşe verdi. Kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, gözaltına alınan şüphelinin 8 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Isparta'da bir kişi eşine kızıp çocuğunun da içerisinde bulunduğu evi ateşe vermiş.

Eşine kızıp çocuğunun da içerisinde bulunduğu evi ateşe vermiş

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Saat 14.30 sıralarında Merkez ilçede meydana gelen olayda Mehmet D., eşi Hülya A. ile tartışmasının ardından çocuğunun da bulunduğu evi ateşe verdi. Alevlerin yükseldiğini fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevlerin diğer katlara sıçramasını önledi. Yangında evde ciddi hasar oluşurken, ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Eşine kızıp çocuğunun da içerisinde bulunduğu evi ateşe vermiş

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Mehmet D.'nin, 8 ayrı suç kaydının bulunduğu ve ifadesinde yangını kasten çıkardığını itiraf ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Eşine kızıp çocuğunun da içerisinde bulunduğu evi ateşe vermiş
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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