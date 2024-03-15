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Eşi yeni vefat eden kadın, kendisini rahatsız eden erkeği evire çevire dövdü

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Sakarya'da eşi yeni vefat eden bir kadın, kendisini son zamanlarda rahatsız eden ve evinin ihtiyaçlarını karşılaması için para vermeye çalışan bir kişiyi dövdü. Kameraya yansıyan o anlarda kadın, "Benim kocam yeni öldü. Seni gebertirim adam ol. Arama diyorum sana niye arıyorsun? Şerefsiz, yaşından başından utan. Ben acımı yaşıyorum kocam yeni öldü. Arama… Bana gel para vereyim diyor sen kimsin" dedi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen olayda eşini 2 ay önce kaybeden N.K. isimli bir kadın, kendisini rahatsız eden erkeği dövdü.

İddiaya göre şahıs, birkaç kez N.K.'ya para vermeye çalışarak evinin ihtiyaçlarını karşılamasını istedi. N.K. ise şahsın teklifini reddederek durumu komşularına anlattı. Komşuları ise şahsa eve yaklaşmamasını söyledi.

PARKIN ORTASINDA MEYDAN DAYAĞI ATTI

Sosyal medyaya düşen görüntülerde ise kadının parkta söz konusu şahsı dövdüğü görüntüler yer aldı. Görüntülerde N.K., "Benim kocam yeni öldü. Seni gebertirim adam ol. Arama diyorum sana niye arıyorsun? Şerefsiz, yaşından başından utan. Ben acımı yaşıyorum kocam yeni öldü. Arama… Bana gel para vereyim diyor sen kimsin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Sakarya 3.Sayfa Kadın Yaşam Haberler

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Yorumlar (4)

Kerim Köroğlu:

Hahahahaha Eline Sağlık

40
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Caner Alp:

Helal olsun abla eline sağlık

30
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Cansu Soykan:

Eline sağlık ablacığım. Bu haysiyetsizler bu dilden anlıyorlar. Ne hayır lafından anlıyorlar, ne de insan halinden. Sadece kendileri namuslu zannediyorlar.

14
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Vural Akbıyık:

helal olsun ablacığım. finaldeki tekmede şahaneydi ??

8
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