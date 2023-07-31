Esenyurt'taki tekel saldırısında katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Niyetim konuşmaktı, pişmanım

Esenyurt'ta iki kişinin hayatını kaybettiği tekel bayisi saldırısında defalarca tetiğe basan T.Ö.'nün emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. Pişman olduğunu söyleyen T.Ö.'nün, "Niyetim konuşmaktı, pişmanım. Whatsapp paylaşımına sinirlendim. Beni küçük düşürdü." dediği belirtildi.

2 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olay Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Bir tekel bayisine gelen 4 şüpheli dehşet saçtı. Çıkan silahlı kavgada tekel bayisindeki Yunus Emre Erzen (24) ve Batuhan Bayındır (20) hayatını kaybetti, Yusuf Erzen (21) yaralandı.

ŞÜPHELİLERİN TAMAMI YAKALANDI

İnfial yaratan olayın ardından emniyet güçleri geniş çaplı çalışma başlattı. Polis ekipleri, M.Ö., S.Ö., T.Ö. ve A.Ö isimli şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin tamamı gözaltına alınırken, olayda hayatını kaybedenlere kurşun yağdıran T.Ö.'nün de ifadesi ortaya çıktı.

"NİYETİM KONUŞMAKTI, PİŞMANIM"

Saklandığı evde operasyonla yakalanıp ters kelepçeyle geniş güvenlik önlemleri altında emniyete getirilen T.Ö.'nün pişman olduğunu söylediği öğrenildi. T.Ö.'nün, "Niyetim konuşmaktı, pişmanım. Whatsapp paylaşımına sinirlendim. Beni küçük düşürdü." dediği belirtildi.

Katil zanlısı T.Ö.

KAVGANIN NEDENİ WHATSAPP MESAJI

Bu arada, şüphelilerle iş yeri sahipleri arasında daha önce husumet bulunduğu öğrenildi. Olayda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in babasının sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım üzerine şüphelilerin iş yerine gelerek maktul Erzen'den babasını sordukları ve tartışmanın bunun üzerine çıktığı belirtildi.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor. Başsavcılık bu kapsamda, olayla ilgili hazırlık soruşturması tamamlanıncaya kadar yayın yasağı getirilmesini talep etti. Söz konusu talebi değerlendiren Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği, bahsi geçen olayla ilgili hazırlık soruşturması sonuçlanıncaya kadar kamu güvenliği, suç işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla yazılı, görsel ve internet ortamında faaliyet gösteren medyada, sosyal medya ile her türlü haber, röportaj, eleştiri gibi yayınların yasaklanmasına hükmetti.