Esenyurt'ta Yol Verme Kavgası: 2 Yaralı

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Esenyurt'ta sürücüler arasında çıkan yol verme tartışması sonucunda iki kişi bıçakla yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta sürücüler arasında çıkan yol verme kavgasında 2 kişi bıçakla yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Sultaniye Mahallesi'nde yaşandı. Dar bir sokakta ters yönde ilerleyen iki aracın sürücüsü arasında "Neden beni sıkıştırdın" diyerek tartışma çıktı. Araçtan inen iki şahıs, diğer sürücünün yanına giderek küfürler savururdu. Bu duruma öfkelenen adam araçtan inerek şahıslara saldırdı. Uzun süre devam eden kavgada iki kişinin bıçakla yaralandığı öğrenilirken, taraflar bir birinden şikayetçi oldu. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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