Esenyurt'ta Yasadışı Bahis Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

Esenyurt'ta polis ekipleri tarafından yasadışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasadışı bahis suçunun önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, yasadışı bahis finans evlerinde panel sisteminin kullanıldığı ve farklı şahıslara ait banka hesaplarına para giriş çıkışlarının yapıldığı tespit edildi. Yatırım ve çekim işlemlerinin onaylandığını da belirleyen ekipler, çeşitli iletişim platformlarında üçüncü şahıslar adına kiralanmış banka hesapları ve bahis içerikli konuşmalarını tespit etti. Çalışmaların devamında Esenyurt'ta bulunan bir rezidansta bahis sitelerine entegre halde panel sistemi bulunan yasadışı bahis dış finans evinin adresi belirlendi. Harekete geçen polis ekipleri tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda, 2 adet laptop, 3 cep telefonu, 11 ofis telefonu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca, suç mahallinde aynı şahıs adına gönderilmiş çok sayıda para transferinin olduğu banka dekontlarına el konuldu. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerine devam edildiği öğrenildi. - İSTANBUL