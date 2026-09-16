Esenyurt’ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Esenyurt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalandı. Operasyona katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Uyuşturucuya topyekün savaş açtık. Uyuşturucunun sadece sokak satıcıları değil baronundan torbacısına finansa kaynağına kadar bu suç zincirin bu karanlık zincirin tüm halkalarını kırıp atacağız" dedi.

İstanbul Esenyurt ilçesinde dün bir araç ve bir adrese yönelik uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda, 840 kilogram toz halinde sentetik ecza hammaddesi, 800 bin adet sentetik ecza hap, 1 milyon 200 bin adet doluma hazır boş kapsül, 5 adet hap üretim makinesi ele geçirildi. Ayrıca, 2 şüpheli şahıs da yakalandı. Şüphelilerin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

"Uyuşturucuya topyekün savaş açtık"

Operasyona katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uyuşturucuya topyekun savaş başlattıklarını belirterek, "Uyuşturucuya topyekün savaş açtık. Bu mücadele sadece İstanbul adına değil, tüm insanlık adına veriyoruz. Uyuşturucunun sadece sokak satıcıları değil baronundan torbacısına finansa kaynağına kadar bu suç zincirin bu karanlık zincirin tüm halkalarını kırıp atacağız. Bu mücadelenin ne kadar önemli olduğunu zaten vatandaşlarımızın bize olan desteğiyle görüyoruz arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı