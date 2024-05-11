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Esenyurt'ta Uyuşturucu Kullanımı Sonucu Cinayet

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Esenyurt'ta bir sitedeki evde uyuşturucu kullanan 6 arkadaş arasında çıkan kavgada, S.A. isimli genç, 16 yaşındaki arkadaşını silahla vurarak öldürdü. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Esenyurt'ta iddiaya göre, bir sitedeki evde bir araya gelen 6 arkadaş uyuşturucu madde kullandıktan sonra henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı S.A. isimli genç, 16 yaşındaki arkadaşı Asrin Ege'yi silahla vurarak öldürdü, bir arkadaşını ise yaraladı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerinde bulunan sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki Asrin Ege Özel, 6 arkadaşıyla beraber site içerisinde bulunan eve geldi. İddiaya göre, evde uyuşturucu kullanan arkadaşlar arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Özel, arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü. Evde bulunan Ş.T. isimli şahsın ise yaralandığı öğrenildi. Olay sonrası evde bulunan S.A. isimli şüpheli arkadaşlarıyla beraber olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evde bulunan diğer gençleri gözaltına aldı. Öldürülen 16 yaşındaki çocuğun uyuşturucu satışından dolayı 2 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından maktul Asrin Ege Özel'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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