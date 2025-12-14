Haberler

Esenyurt'ta trafikte tartıştığı araç sürücüsünü öldüresiye dövdü: O anlar kamerada

Esenyurt'ta bir sürücünün trafikteki diğer sürücülerle olan tartışması, kavgaya dönüşerek birinin yaralanmasına neden oldu. İlgili şahıs, polis tarafından gözaltına alındı ve adliyeye sevk edilecek.

Esenyurt'ta, trafik akışını bozduğu sırada yol üzerinde tartıştığı bir başka sürücüyü öldüresiye döven şahsın o anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Şahıs, polis ekiplerince gözaltına alınırken, adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde, 12 Aralık günü, bir araç sürücüsü, trafiğin akışını bozarak, diğer sürücüleri riske attı. Şahıs, bulvarda bu duruma tepki gösteren diğer sürücülere öfkelenerek, aracından inip, tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, ismi B.G. (24) olduğu öğrenilen, şahıs kendisinden yaşça büyük bir başka aracın sürücüsüne kavga sırasında tekme ve yumruklarla öldüresiye saldırdı. Olay, vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansırken, kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Öte yandan, yaşanan olay sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Plaka ve kimlik bilgileri tespit edilen B.G. (24), olaydan bir gün sonra sevk ve idaresindeki aracında gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilecek

Emniyette ki ifade işlemleri tamamlanan şahıs hakkında, 2 suçtan idari para cezası uygulanırken, 'kasten yaralama' ile 'mala zarar verme' suçlarından işlem yapılmak üzere bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL

