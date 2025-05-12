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Esenyurt'ta Trafik Kazası Sonrası Aileler Arasında Kavga

Esenyurt'ta Trafik Kazası Sonrası Aileler Arasında Kavga
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İstanbul Esenyurt'ta maddi hasarlı trafik kazasının ardından iki aile arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Olayın büyümesi üzerine polis müdahale etti.

İstanbul Esenyurt'ta yaşanan trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. İki aile kaza sonrasında birbirine tekme tokat saldırırken, olay polisin gelmesiyle son buldu. Yaşanan o kavga anları ise kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Selahattin Eyyubi Mahallesi Erzurum Kongre Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre maddi hasarlı kaza sonrasında taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya akrabalarının da katılmasıyla ortalık karıştı. Sokak ortasında onlarca kişi birbirine tekme, tokat saldırırken çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Çok sayıda polis ekibinin bölgeye intikal etmesiyle yaşanan olay son bulurken, o anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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