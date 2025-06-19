Esenyurt'ta Tekel Bayisine Silahlı Saldırı

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Esenyurt'ta yabancı plakalı bir araçla gelen şahıslar, uzun namlulu silahlarla bir tekel bayisini kurşunlayarak polis ekiplerinden kaçtı. Olay sonrası bir kişi yakalandı, polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Esenyurt'ta hareketli dakikalar... Uzun namlulu silahla tekel bayisi kurşunlayıp polisten kaçtılar

İSTANBUL - Esenyurt'ta gece saatlerinde yaşanan olayda, yabancı plakalı araçla gelen şahıslar uzun namlulu silahlarla bir tekel bayisini kurşunlayıp polis ekiplerinden kaçtılar.

Olay, gece saatlerinde Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde bir tekel bayisinde gerçekleşti. İddiaya göre yabancı plakalı araçla gelen şahıslar uzun namlulu silahlarla tekel bayisine ateş açtı. Şahıslar daha sonra olay yerinden kaçmaya başladı. Polisle kovalamaca yaşayan şahıslar kaçarken birçok otomobile çarptı. Araçlarını dere yolunda bırakan şahıslar koşarak kaçmaya devam etti. Kaçan şahıslardan bir kişiyi polis ekipleri yakaladı. Yakalanan şahıs diğer arkadaşlarıyla ilgili polis ekiplerine bilgi verdi. Birçok noktayı kontrol eden polisler çevreyi abluka altına aldı. Polislerin durdurduğu araçtan 2 uzun namlulu tüfek ve 1 tabanca çıktı. Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ - 3.Sayfa
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