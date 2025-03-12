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Esenyurt'ta Sürücüler Arasında Tekmeli Tokatlı Kavga: Araçla Çarpıp Kaçtılar

Esenyurt'ta Sürücüler Arasında Tekmeli Tokatlı Kavga: Araçla Çarpıp Kaçtılar
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İstanbul Esenyurt'ta iki sürücü arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir sürücü, tartıştığı kişiyi aracıyla çarparak olay yerinden kaçtı. Anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta sürücüler arasında çıkan tartışma, tekme tokatlı kavgaya döndü. Olayın ardından sürücülerden biri, tartıştığı adamı araba ile çarparak kaçtı. Yaşanan o anlar ise anbean kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde yaşandı. İki sürücü arasında trafikte tartışma çıktı. Kısa sürede hararetlenen olayda araçlarından inen şahıslar birbirlerine tekme, tokat saldırdı. Uzun süre devam eden kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırdı. Olayın ardından öfkesine hakim olamayan sürücülerden biri ise tartıştığı adamı aracıyla çarparak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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