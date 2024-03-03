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Esenyurt'ta sokak röportajında ortalık karıştı: Burası Kürt bölgesi, buraya çadır açması yanlış

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İstanbul Esenyurt'ta yapılan bir sokak röportajında ortalık karıştı. Röportaj sırasında bir kişinin Zafer Partisi'nin kurduğu çadır hakkında "Burası Kürt bölgesi, buraya çadır açması yanlış bir şey" deyince iki taraf arasında gerginlik çıktı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından söz konusu şahıs gözaltına alındı.

Esenyurt'ta sokak röportajı sırasında iki grup arasında gerginlik çıktı. Yaşanan tartışma kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Cuma günü Esenyurt meydanında yaşandı. Sosyal medya için içerik üreten bir kişi, vatandaşlara mikrofon uzatarak seçim anketi yaptı.

"BURASI KÜRT BÖLGESİ, BURAYA ÇADIR AÇMASI YANLIŞ"

Röportaj sırasında bir kişi Zafer Partisi'nin Esenyurt'ta kurduğu seçim çadırını eleştirerek, "Burası Kürt bölgesi, buraya çadır açması yanlış bir şey" deyince ortalık karıştı.

Röportaj nedeniyle çevrede toplanan kişiler, şahsın sözlerine tepki gösterdi. Yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü. Araya giren vatandaşlar, tartışmanın kavgaya dönüşmesini engelledi.

ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Y.S. isimli şahsı gözaltına aldı. Zanlı hakkında, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer alan "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan adli işlem başlatıldığı da öğrenildi.

Esenyurt'ta Sokak Röportajında Gerginlik Çıktı

ÜMİT ÖZDAĞ: O NOKTAYA BİZZAT GELECEĞİM

Zafer Partisi Ümit Özdağ da söz konusu görüntüleri paylaşıp sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı: "Esenyurt'a, o noktaya bizzat geleceğim. Yanımda Zafer Partisi Diyarbakır, Van, Şırnak adaylarımız olacak. Zafer Partisi'nin çadırının kurulmasına karşı çıkan bölücüler bakalım gelebilecek mi? Bölücü örgüt ne yaparsa yapsın Türk Milleti'nin kardeşliğini bozamaz."

Esenyurt'ta sokak röportajında ortalık karıştı: Burası Kürt bölgesi, buraya çadır açması yanlış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zafer Partisi Esenyurt 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (9)

Narter Nart:

Bu VATAN, kurucu etnik unsurlarının tamamının vatanıdır. Her bir kösesi... Eşittir. Bu soytarının Vatandaşlıktan atılmasını istiyorum.

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Zaky:

Bu ulkenin her karisi ben bu ulkenin vatandasiyim diyen herkesindir. Yeterki icinde millet, vatan, devlet ve ulke sevgisi bagi olsun.

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Halo Dayı:

faşistler sizi lafa geldi mi devlet bize bakmiiii öyle mi ulan bi bitmedi mağdurluğunuz

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Ibrahim Cakici:

Alın size Kent uzlaşısı! PKK nın tuzağına düşüp Vatandaşları birbirene düşürün. CHP hiç akıllanmayacak. DEM CHP yi eline geçirmesine az kaldı ama CHP Seçmenin gözü sadece Erdoğan düşmanlığı yüzünden gerçekleri görmek istemiyor. Erdoğan gelip gidici ama bu Vatan Erdoğanda önemli ve hepimizin bu Vatana sahip çıkması lazım.

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birgörüş:

Kürt bölgesi ne demek len. Bir gecede dağıtın onun bölgesini. Burası hepimizin ülkesi onun bölgesi bunun bölgesi olamaz.

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Mehmet Vatandaş:

bak bunlar yanlış söylemler adamın aklını alırlar, neresiymiş Kürt bölgesi? İstiyorsan git Irak'ta var bir kürt bölgesi ama Türkiye'de asla olamaz

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duyarlı vatandaş:

Ümit özadağının tam aradığı ortam. Kargaşadan beslenme

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Eu Paper Trade UG Budak:

Devletin sırtında kocaman bir kambur bunlar…

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Est Este:

üst kimlik Türk.

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