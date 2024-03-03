Esenyurt'ta sokak röportajında ortalık karıştı: Burası Kürt bölgesi, buraya çadır açması yanlış

Esenyurt'ta sokak röportajı sırasında iki grup arasında gerginlik çıktı. Yaşanan tartışma kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Cuma günü Esenyurt meydanında yaşandı. Sosyal medya için içerik üreten bir kişi, vatandaşlara mikrofon uzatarak seçim anketi yaptı.

"BURASI KÜRT BÖLGESİ, BURAYA ÇADIR AÇMASI YANLIŞ"

Röportaj sırasında bir kişi Zafer Partisi'nin Esenyurt'ta kurduğu seçim çadırını eleştirerek, "Burası Kürt bölgesi, buraya çadır açması yanlış bir şey" deyince ortalık karıştı.

Röportaj nedeniyle çevrede toplanan kişiler, şahsın sözlerine tepki gösterdi. Yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü. Araya giren vatandaşlar, tartışmanın kavgaya dönüşmesini engelledi.

ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Y.S. isimli şahsı gözaltına aldı. Zanlı hakkında, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer alan "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan adli işlem başlatıldığı da öğrenildi.

ÜMİT ÖZDAĞ: O NOKTAYA BİZZAT GELECEĞİM

Zafer Partisi Ümit Özdağ da söz konusu görüntüleri paylaşıp sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı: "Esenyurt'a, o noktaya bizzat geleceğim. Yanımda Zafer Partisi Diyarbakır, Van, Şırnak adaylarımız olacak. Zafer Partisi'nin çadırının kurulmasına karşı çıkan bölücüler bakalım gelebilecek mi? Bölücü örgüt ne yaparsa yapsın Türk Milleti'nin kardeşliğini bozamaz."