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Esenyurt'ta Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Esenyurt'ta Silahlı Kavga: 4 Yaralı
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Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay, Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Tartışma, silahlı kavgaya dönüşünce olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Turgut Özal Mahallesi Tonguçbaba Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta iki bir grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken silahla ateş açması sonucu 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, polisin olayla ilgili çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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