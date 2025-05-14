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Esenyurt'ta Servis Aracının Çarptığı Çocuk Ağır Yaralandı

Esenyurt'ta Servis Aracının Çarptığı Çocuk Ağır Yaralandı
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Esenyurt'ta oynayan 5 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğa bir servis aracı çarptı. Olay sonrası ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.

Esenyurt'ta sokakta oynarken servis aracının çarptığı çocuk ağır yaralandı

İSTANBUL - Esenyurt'ta sokakta oynarken servis aracının çarptığı 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Çağlayan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta oyun oynayan Suriye uyruklu 5 yaşındaki çocuğa, 34 LZH 471 plakalı öğrenci servisi çarptı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞABAN TEKTAŞ - 3.Sayfa
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