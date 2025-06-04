Esenyurt'ta Sahibinden Kaçan Kurbanlık Dana Fabrika Bahçelerinde Geziyor

Esenyurt'ta Sahibinden Kaçan Kurbanlık Dana Fabrika Bahçelerinde Geziyor
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Kurban bayramı öncesinde kendisinden kaçan bir dana, Esenyurt'ta fabrikaların bahçelerinde uzun süre gezdi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı ve daha sonra hayvan sahibinin dana kaçıran hayvanını yakaladığı öğrenildi.

Esenyurt'ta sahibinden kaçan kurbanlık dana, uzun süre fabrikaların bahçesinde gezdi. O anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde yaşandı. Kurban bayramına günler kala hayvanları evlerine getiren vatandaşlar, elinden kaçırdığı kurbanlıkları yakalamaya uğraştı. Sahibinden kaçan bir inek ise uzun süre fabrikaların bahçelerinde gezerken bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kurbanlığın bir süre sonra sahibi tarafından yakalandığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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