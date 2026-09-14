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Esenyurt’ta polis ekiplerinde okul önlerinde dronlu denetim

Esenyurt’ta polis ekiplerinde okul önlerinde dronlu denetim
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğitim öğretim yılının ilk gününde okul önü ve çevresinde denetimler gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğitim öğretim yılının ilk gününde okul önü ve çevresinde denetimler gerçekleştirdi. Esenyurt'ta dron destekli uygulamada veli ve öğrencilere yönelik anonslar yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Toplum Destekli Polislik ve Trafik birimlerinin katılımıyla, öğrencilerimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla okul ve çevrelerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

2026-2027 Eğitim Öğretim Dönemi'nin başlaması nedeniyle, Esenyurt'ta gerçekleşen uygulamalarda polis dronundan veli ve öğrencilere yönelik anonslar yapıldı.

Polis ekiplerinin il genelindeki okulların çevreleri ile park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları ile benzeri umuma açık yerlerde denetimler yapılacak; ayrıca okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara yönelik kontroller ile okul servis araçlarının denetimlerinin yıl boyu devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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