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Alev alev yanan otomobilde patlamalar yaşandı

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İstanbul'da bir otomobil, bilinmeyen nedenle alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken araçta patlamalar meydana geldi.

İstanbul Esenyurt'ta sokaktaki otomobilden çıkan duman yerini alevlere bıraktı. Yanan otomobili görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yangına müdahalesi sırasında patlamalar yaşanırken söndürülen araçtan geriye hurda yığını kaldı.

Alev alev yanan otomobilde patlamalar yaşandı

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki otomobilin motorundan bilinmeyen nedenle duman yükseldi.

Alev alev yanan otomobilde patlamalar yaşandı

SÖNDÜRME SIRASINDA PATLAMA YAŞANDI

Kısa bir süre sonra ise araç, alev almaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği sırada yanan araçta patlamalar meydana geldi.

Alev alev yanan otomobilde patlamalar yaşandı

YANGINDA YARALANMA VE CAN KAYBI YAŞANMADI

Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken alev topuna dönen aracın o anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Esenyurt İtfaiye Olay İtfaiye Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Mehmet Kahraman:

2013 focus 1.6

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