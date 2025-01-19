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Esenyurt'ta Oto Yıkamacıda Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Öldü

Esenyurt'ta Oto Yıkamacıda Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Öldü
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İstanbul Esenyurt'ta bir oto yıkamacıda çıkan tartışmada bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişinin kaçtığı ve polis ekiplerinin arama çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

İstanbul Esenyurt'ta oto yıkamacıda iki kişi arasında çıkan tartışmada bir kişi vurularak öldürüldü.

Tartışma gece saatlerinde Esenyurt İnönü Mahallesi 355. Sokak üzerinde bulunan oto yıkamacıda meydana geldi. İddiaya göre dükkanda konuşan şahıslar henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmada şahıslardan biri silahını çıkararak diğerine ateş etti. Silahla vurulan kişi, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi olduğu iddia edilen bir kişi ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, vurulan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri, sokak üzerinde geniş güvenlik önlemleri alarak çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, saldırıda kullanılan silaha ait boş kovanın kanalizasyonda olduğu öğrenilirken polis ekiplerinin kaçan şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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