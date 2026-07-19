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Esenyurt'ta otel yangını: Çok sayıda vatandaş mahsur kaldı

Esenyurt'ta otel yangını: Çok sayıda vatandaş mahsur kaldı
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Esenyurt'ta bir otelin çamaşırhanesinde çıkan yangında yoğun duman oluştu, mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Esenyurt'ta bulunan bir otelden gece saatlerinde dumanlar yükseldi. Otelde konaklayan vatandaşlar içeride mahsur kalırken, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 02.30 sıralarında Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunan otelde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple otelin eksi 2'nci katındaki çamaşırhanede yangın çıktı. Yangın, otel içerisinde yoğun duman oluşturdu. Duman nedeniyle otelde konaklayan vatandaşlar içeride mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesinin ardından çatı katında ve diğer katlarda mahsur kalan vatandaşlar merdiven aracıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen vatandaşa ayakta tedavi uygulandı. Yangın, soğutma çalışması yapılarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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