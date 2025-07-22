Esenyurt'ta onlarca fare sokak ortasında cirit atıyor

Esenyurt'ta onlarca fare sokak ortasında cirit atıyor
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Esenyurt'ta onlarca fare sokak ortasında cirit atıyor
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir özel hastanenin yanındaki sokakta onlarca farenin cirit attığı görüldü.

İstanbul Esenyurt'ta onlarca fare bir sokakta dolaşırken görüntülendi.

FARELER SOKAK ORTASINDA DOLAŞIYOR

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde akılalmaz görüntüler kaydedildi. Bir özel hastanenin yanındaki sokakta onlarca farenin dolaştığı görüldü.

BÜYÜKLÜKLERİYLE KORKUTTU

Fareler sokakta kendilerine yiyecek ararken, aşırı büyük olması korkuttu. Sürü halinde gezen fareler, bir aracın korna sesiyle kaçışarak etrafa dağıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMGk:

Chp daha bize neler yaşatacaksın çöpler ve ağaç altları katran oldu pislik için de bizim ilçeyi de böcekler bastı sorduk köpek toplama yasası yüzünden olmuş:) garip olan köpekleri de toplamadılar BAHANE BAHANE BAHANE

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Haber YorumlarıYakup Ayfer:

her şey harkulade güzel olacak diye başlayan bir serüveni ile başlamıştır

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Haber YorumlarıBerkay Gündoğan:

Sokak kedilerini mamayla beslemeyin. Kedilerin fıtratında kovalamak, yakalamak, avlanmak vardır. Fare, böcek, haşere her türlü zararlıyı avlar. Beslenen sokak kedileri tembelleşiyor. Şehirlerde sokak kedisi ve köpeği beslenmez. Türkiye'deki milyar dolarlık mama pazarı ve lobisi insanları sömürüyor. 51 yaşındayım, ülkemizdeki hayvanseverler kadar aptal insanlar görmedim. Hem cahiller hem laftan anlamıyorlar. Şehrin sokaklarında köpek olmaz, kedi olur. Sokak kedileri BESLENMEZ. Sadece su verilir.

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Haber YorumlarıSessizce Dinle:

Hayvanları Allah'ın sessiz kulları olarak bilen ve seven biri olarak söylüyorum: Kedileri beslemek güzeldir ama hayvanda uyuşukluk yapar. Koşması gereken farenin peşinden gitmez, denge bozulur. Maalesef, son zamanlarda birçok yerde benzer durumla karşılaşıyoruz.

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Haber YorumlarıSelim can Savaş:

Özel Hastane Dediği Yer Reyap Hastanesi'nin yanındaki Arsa .. Çoğu Erkeklerin Adı gibi bildiği innova Sitenin Aşaga Girişi :)))

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