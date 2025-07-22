Esenyurt'ta onlarca fare sokak ortasında cirit atıyor
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir özel hastanenin yanındaki sokakta onlarca farenin cirit attığı görüldü.
İstanbul Esenyurt'ta onlarca fare bir sokakta dolaşırken görüntülendi.
FARELER SOKAK ORTASINDA DOLAŞIYOR
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde akılalmaz görüntüler kaydedildi. Bir özel hastanenin yanındaki sokakta onlarca farenin dolaştığı görüldü.
BÜYÜKLÜKLERİYLE KORKUTTU
Fareler sokakta kendilerine yiyecek ararken, aşırı büyük olması korkuttu. Sürü halinde gezen fareler, bir aracın korna sesiyle kaçışarak etrafa dağıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.