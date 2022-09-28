Oğlunu dövenleri döner bıçağı ile kovaladı

Esenyurt'ta baba, oğlunu döven gençleri döner bıçağı ile kovaladı. Kavgada dört kişi bıçaklanarak yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili polisin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Esenyurt Pınar Mahallesinde meydana geldi. Çalışanlar arasındaiş yerinde kavga çıktı. Kavgada bir kişi darp edildi. Bir süre sonra ise gençlerin aileleri arasında tartışma çıkarak kısa sürede kavgaya döndü. Kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

OĞLUNU DÖVENLERİ KOVALADI

Kavga sırasında bir baba, eline aldığı döner bıçağıyla oğlunu darp eden gençleri kovaladı. Bir süre sonra aileler ve gençler arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili polisin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.