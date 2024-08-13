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Esenyurt'ta Migros'a ait lojistik deposunda yangın çıktı

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İstanbul Esenyurt'ta ünlü market zinciri Migros'a ait lojistik deposunun bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin söndürme çalışmaları esnasında gökyüzüne yükselen dumanlar havadan görüntülendi.

İstanbul Esenyurt'ta ünlü market zinciri Migros'a ait lojistik deposunun bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin söndürme çalışmaları esnasında gökyüzüne yükselen dumanlar havadan görüntülendi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde bulunan ünlü market zinciri Migros'a ait lojistik deposunun bahçesinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Bahçede bulunan plastik paletler, sebze ve meyve kasaları yanarken, yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İstanbul'un birçok noktasından itfaiye ekipleri sevk edildi. Kilometrelerce öteden dumanların göründüğü yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Öte yandan, söndürme çalışmaları esnasında gökyüzüne yükselen dumanlar havadan görüntülendi.

"Yangın kontrol altına alınmış durumda"

Konu ile ilgili konuşan TIR sürücüsü Adem Onay, "Biz yük indiriyorduk. Bilinmeyen bir sebepten dolayı deponun sol tarafında yangın çıktığını fark ettik. O esnada güvenlik görevlisi arkadaşlar, yangın söndürme tüpü ile müdahale etti ama yangın öyle bir büyüdü ki bu müdahale yetersiz kaldı. İtfaiyeci arkadaşlar geldi. Şu an yangın kontrol altına alınmış durumda. Çok yandı. Herhangi bir yaralanan yok" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Esenyurt istanbul İtfaiye 3-sayfa Migros 3.Sayfa Güncel Haberler

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