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Esenyurt'ta Magandalar Bir Genci Darp Edip Kaçırmak İstedi

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Esenyurt'ta bir grup maganda, sokakta bir genci darp edip kaçırmaya çalıştı. Mahalle sakinlerinin müdahalesiyle magandalar paniğe kapılarak kaçarken, olayın kayıt altına alındığı anlar sosyal medyada paylaşıldı. Emniyet güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Esenyurt'ta magandalar bir genci darp edip kaçırmak istedi

Darp edilen genci mahalle sakinleri kurtardı, o anlar kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir grup maganda sokakta bir genci darp edip kaçırmak istedi. Şahıslar, çevredeki vatandaşların arabaya eşya fırlatmasıyla panikleyip kaçtı. Tekme tokat dövdükleri gencin ardından marifet gibi sosyal medyadan birde fotoğraf paylaştı.

Olay, dün gece 23: 30 sıralarında Esenyurt İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre beyaz bir araçla sokağa gelen bir grup maganda, bir genci önce dövüp daha sonra arabayla kaçırmak istedi. Çevredeki vatandaşların tepkisi ile karşılaşan magandalar vatandaşlarla da tartıştı. Vatandaşlar önce polisi arayıp daha sonra arabaya eşya fırlattılar. Bu durum sonrası panikleyen şahıslar genci arabadan atıp kaçmaya başladı.

Sosyal medyadan fotoğraf paylaştılar

Bu durumu gören vatandaşlar cep telefonuyla olayı kayıt altına aldı. Şahıslar daha sonra sosyal medya hesaplarında alaycı bir şekilde fotoğraf paylaştılar. Yaşanan olay sonrası emniyet güçleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Esenyurt'ta Magandalar Bir Genci Darp Edip Kaçırmak İstedi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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