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Esenyurt'ta Komşular Arasında Sopalı Kavga

Esenyurt'ta Komşular Arasında Sopalı Kavga
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Esenyurt'ta iki komşu aile arasında çıkan kavga, sabaha kadar sürdü. Olay anları kameraya yansırken, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Komşular arasında çıkan kavga sabaha kadar sürdü: O anlar kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta komşular arasında çıkan kavga, sabaha kadar sürdü. Sopalarla birbirilerini tehdit eden tarafların o anları ise kameraya yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Battalgazi Mahallesi'nde başladı. Komşular arasında çıkan tartışma sokağa taşarak kavgaya döndü. İki taraftan aile fertleri birbirilerine saldırırken, ihbar üzerine olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin gelmesiyle sakinleşen taraflar, ekiplerin gitmesiyle tekrardan kavgaya başladı. Sabaha kadar süren olayda taraflar sopalarla birbirilerini tehdit ederken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN POLAT - 3.Sayfa
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