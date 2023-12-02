Esenyurt'ta Kamyonet Kazası: Parmağı Kopan Adamın Anları Güvenlik Kamerasında

Esenyurt'ta bir kamyonete malzeme yüklendiği esnada seyir halindeki bir araç çarptı. Yaşanan kazada kamyonetin üstünde malzeme yükleyen adamın parmağı koparken o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Esenyurt'ta bir kamyonete malzeme yüklendiği esnada seyir halindeki bir araç çarptı. Yaşanan kazada kamyonetin üstünde malzeme yükleyen adamın parmağı koparken o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Akşemsettin Mahallesi Fatih Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir alüminyum dükkanından kamyonete profil malzemesi yüklemesi yapıldığı sırada, seyir halindeki başka bir kamyonet, profillere çarptı. Araca takılan profiller, yüklemeyi yapan Fatih A.'yı önce yere düşürdü ardından ise üstüne düştü. Kaza sonrası Fatih A., hastaneye kaldırılırken bir parmağının koptuğu öğrenildi. Alüminyum profillerin üzerlerine düştüğü iki araç ise maddi hasar alırken, polis ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı. Yaşanan o anlar alüminyum dükkanının güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaza ile ilgili konuşan esnaf Süleyman Tosun, "Biz burada esnafız. Çalıştığımız sırada bir ses geldi. Dışarı çıktık. Aşağıdan da süratli bir şekilde araç geldi. Burada profillerin yüklenmesi sırasında aşağıdan gelen araç süratli olduğu için profillere çarpıyor ve kazaya sebebiyet veriyor. Daha sonra bir arkadaş parmağından yaralandı. 2 araçta maddi hasar oluştu. Polis ekipleri geldi ve rapor tuttular" dedi. - İSTANBUL