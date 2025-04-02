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Esenyurt'ta Kahvecide Gençler Arasında Kavga

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İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir kahvecide gençler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayın görüntüleri kameralara yansıdı.

Gençler kahvecide tekme tokat birbirine böyle saldırdı

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta bir kahvecide gençler arasında çıkan tartışmada ortalık karıştı. Taraflar birbirlerine tekme tokat saldırırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Ardıçlı Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bulunan bir kahvecide yaşandı. İddiaya göre aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkan gençler, ortalığı birbirine kattı. Kısa sürede büyüyen olayda gençler birbirine tekme, tokat saldırırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Esenyurt'ta Kahvecide Gençler Arasında Kavga
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN POLAT - 3.Sayfa
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