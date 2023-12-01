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Esenyurt'ta kucağında çocuğuyla yürüyen kadına iğrenç cinsel taciz

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Esenyurt'ta kimliği belirsiz sürücü, yolda kucağında çocuğunu taşıyarak yürüyen bir kadını eli ile taciz etti. Olayda kadın neye uğradığını şaşırırken, şahsın olay sonrası gözden kaçarak uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta kimliği belirsiz sürücü, yolda kucağında çocuğunu taşıyarak yürüyen bir kadını eli ile taciz etti. Olayda kadın neye uğradığını şaşırırken, şahsın olay sonrası gözden kaçarak uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz Çarşamba sabah saatlerinde Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz araç sürücüsü, kucağında çocuğunu taşıyarak sokakta yürüyen kadına yaklaştı. Kadının önüne geçmesini bekleyen şahıs aracının camından eli ile kadına dokunarak taciz etti. Şahıs, olay sonrası aracını hızla sürerek kayıplara karışırken neye uğradığını şaşıran kadın ise bir süre sonra yürümeye devam etti. Yaşanan o anlar ise sokaktaki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olayı günü sokakta bulunan fırınında çalıştığını söyleyen Mürsel Ekelik, "Tam yakalayamadık kaçtı arabanın önünü arkasını da vurdu kaçarken. Kadın sonradan gelip bizim fırındaki çalışanlardan da kamera kaydı istemiş. Olay günü buradaydım. Olayı tam net görmedim ama çıktığımda araba gitmişti. Dışarıda olsaydım müdahale ederdim" dedi.
Olayı gören bir diğer vatandaş ise, "Balkondaydım o gün. Orada araba dikkatimi çekti köşede bekliyordu demek ki kadını gözetliyordu. Kadın çığlık attı. Kadın gitti. Ben şikayetçi de olacağım bununla ilgili. Ben aşağıya indim ama çok süratli gitti. Aracın plakası var kamera kayıtlarında" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Süleymaniye Mahallesi Esenyurt Güvenlik Güvenlik Kamerası 3. Sayfa Haberler

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