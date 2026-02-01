Haberler

Esenyurt'ta haraç alamadığı dükkanı kurşunlayıp sahibini darp etti: O anlar kamerada

Esenyurt'ta bir işletmeden haraç isteyen şahıs, olumsuz yanıt aldıktan sonra mekanı kurşunladı. Ardından dükkana dönen şüpheli, işletme sahibini darp etti ve oğlu ile para ödemesi için telefonla görüştü. Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt ilçesi Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir işletmeden haraç isteyen şahıs olumsuz yanıt alınca işletmeyi kurşunladı. İstediği parayı alamayan şüpheli işletmeye geri gelerek iş yeri sahibini darp etti. Sonrasında ise işletme sahibinin oğlunu arayarak para ödemesi için babasını ikna etmesini istedi. Yaşanan o anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde, şahsın akşam saatlerinde işletmeye gelerek ateş ettiği, haraç isteğine olumsuz yanıt alınca işletmeye geri gelerek vatandaşı darp ettiği anlar yer aldı. Babasını darp eden şahısla telefonda konuşan oğul ise o konuşmayı cep telefonuyla kaydetti. Vatandaşın, şahıstan şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
