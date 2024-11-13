Esenyurt'ta iki grup birbirine girdi, nedeni olayı gölgede bıraktı
Esenyurt'ta sokağı kapatarak halay çeken gruba tepki için ses sistemli bir araç getiren gençler, karşı müzik açıp halay çekti. Halay çeken diğer grubun sesinin duyulmaması üzerine karşı karşıya gelen gençler arasında kavga çıktı.
İstanbul Esenyurt'ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olayda sokağı kapatarak halay çeken gruba tepki için ses sistemli bir araç getiren gençler, karşı müzik açtı. Bu gelişme üzerine halay çeken iki grup arasında kavga çıktı.