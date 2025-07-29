Esenyurt'ta Güpegündüz Uyuşturucu Kullanımı, Polis Zabıta Etti

Esenyurt'ta Güpegündüz Uyuşturucu Kullanımı, Polis Zabıta Etti
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir grup şahsın otluk alanda güpegündüz uyuşturucu madde kullandığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevreye rahatsızlık veren şahısları gözaltına aldı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, güpegündüz otluk arazide uyuşturucu kullanan, çevreye rahatsızlık veren şahısların o anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Şahıslar, olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Esenyurt Akşemsettin Mahallesi'nde bugün meydana geldi. İddiaya göre, bir grup sabah saatlerinde otluk alanda uyuşturucu madde kullandı. Uyuşturucunun etkisiyle sersemleşen ve çevreye rahatsızlık veren şahısların, arazide uyuşturucu madde yapımı için bidonlar bulundurdukları belirlendi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı. Yürütülen çalışmalar sonucu kimlikleri tespit edilen N.K., E.T., M.G., A.T. ve O.B.'nin 'uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, bulundurma veya kullanma' suçundan işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Şahıslar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı

Arazide uyuşturucu madde kullanan şahısların o anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahısların uyuşturucu tükettikleri anlar ve polis ekiplerinin şahısları gözaltına aldığı anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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