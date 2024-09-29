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Esenyurt'ta Genç, Tartıştığı Babasını Bıçakladı

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İstanbul Esenyurt'ta 17 yaşındaki bir genç, annesiyle tartışan alkolik babasını bıçakladı. Baba ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, oğlu gözaltına alındı.

Esenyurt'ta 17 yaşındaki genç annesiyle tartışan babasını bıçakladı

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta 17 yaşındaki bir genç annesiyle tartışan alkolik babasını bıçakladı. Baba ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken genç çocuk ise gözaltına alınarak Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.

Olay saat 23.00 sıralarında Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1854. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkolik baba Doğan Cındır evinde eşiyle tartışma yaşadığı esnada oğlu Murat Cındır tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Doğan Cındır'a ilk müdahale olayı öğrenen yakınları tarafından yapılırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Doğan Cındır'a sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Cındır'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştiren oğlu Murat Cındır ise olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alınarak Çocuk Büro Amirliğine götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı evde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Esenyurt'ta Genç, Tartıştığı Babasını Bıçakladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ - 3.Sayfa

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