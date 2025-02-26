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Esenyurt'ta Genç Doktora Araç Çarptı: Hayati Tehlikesi Var

Esenyurt'ta Genç Doktora Araç Çarptı: Hayati Tehlikesi Var
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Esenyurt'ta eşiyle tartıştıktan sonra aracını kenara çeken doktor Asilhan Kılınçlı, geri dönerken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı ve sürücü gözaltına alındı.

Esenyurt'ta E-5'te eşi ile tartıştıktan sonra aracını kenara çekerek aşağı inen genç doktora otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan doktor hastaneye kaldırıldı. Feci kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Esenyurt E-5 Cumhuriyet Metrobüs Durağı mevkiinde yaşandı. Eşi ve çocuklarıyla Edirne istikametine seyreden doktor Asilhan Kılınçlı yaşanan tartışma nedeniyle sinirlenerek aracını sağa çekti. Otomobilden inen Asilhan Kılınçlı, bir süre sakinleştikten sonra arabaya yürüdüğü esnada arkadan gelen A.Y. kontrolündeki araç kendisine çarptı. Olayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İlk müdahalenin ardından ağır yaralı doktor hastaneye kaldırıldı. Genç doktorun hayati tehlikesinin bulunduğu, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Sürücü A.Y. ise polisler tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

Kaza anı kamerada

Esenyurt E-5'te yaşanan feci kaza güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde aracına inmeye çalışan genç doktora, arkadan gelen otomobil hızla çarpıyor. Çarpanın etkisiyle metrelerce savrulan doktor, ağır yaralanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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