Esenyurt'ta Feci Kaza: Servis Aracı Anne Oğula Çarptı
Esenyurt'ta bir servis aracının yürüyen anne oğula çarpması sonucu küçük çocuk hayatını kaybetti, anne ağır yaralandı. Olayın anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Esenyurt'ta bir servis aracının sokakta yürüyen anne oğula çarparak üzerinden geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 16 Eylül Salı günü Esenyurt ilçesi Talatpaşa Mahallesi 1004 sokakta meydana gelmişti. Bir servis minibüsü sokakta yürüyen anne oğula çarparak altına almıştı. Kazada küçük çocuk hayatını kaybederken anne ise ağır yaralandı.
Yaşanan feci kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, servis aracının sokakta yürüyen anne oğula çarparak üzerinden geçtiği anlar yer aldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa