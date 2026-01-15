Esenyurt'ta estetik operasyona giren kadına hatalı işlem yapıldı, enfeksiyon kaptı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde genç bir kadın, estetik operasyon yaptırmak için gittiği klinikte hayatının şokunu yaşandı. Girdiği ameliyatın ardından hatalı ve eksik işlemlerin yapıldığı kadın, bir süre sonra tekrar giderek vücudunun düzeltilmesini istedi. Şikayetçi olacağını belirtmesi üzerine psikolojik baskı uygulanan kadın, farklı bir şubeye götürüleceği söylenerek başka bir hastanede tekrardan ameliyat edildi. Kurumdan şikayetçi olan kadın ise tekrardan sağlığına kavuşmak istediği belirtti.

Çeşitli estetik operasyonlar olmak için Esenyurt'ta bir klinikle 180 bin TL'ye anlaşan kadın, hayatının şokunu yaşadı. Karın bölgesinden yağ aldırmak ve göğüs dikleştirmek için girdiği ameliyatta hatalı ve eksik işlem uygulandığı iddia edildi. Karnında kesiklerin bulunduğu ve formunun bozulduğunu belirten genç kadın, göğüs dikleştirme operasyonunun da hiç yapılmadığını belirtti. Bir süre sonra tekrardan kliniğe gelerek yaşadığı sorunları belirttiğinde ve şikayetçi olacağını söylediğinde ise tepki ile karşılaştı. Tekrardan ameliyat olmak isteyen kadına psikolojik baskı uygulandığı iddia edilirken, tekrardan ameliyat için gün verildi. Operasyon günü geldiğinde ise "Farklı bir şubemize götüreceğiz" denilerek farklı bir hastaneye kaldırılan kadın, ikinci operasyonunu oldu. Bu süreçte enfeksiyon kaptığını belirtirken, klinikten şikayetçi olacağını söyledi.

Ameliyatın ardından yaşanan sorunları anlatan genç kadın, "Karın gerdirme ve göğüs dikleştirme operasyonları için 180 bin TL karşılığında Esenyurt'ta bir klinik ile anlaştım. Operasyonun ardından vücudum paramparça oldu ve hastaneye tekrardan gittim. Bana doktorumun yurt dışına gittiğini söylediler ama farklı bir kuruma geçtiğini öğrendim. 'Ben ne olacağım, sizi şikayet edeceğim' dediğimde ise psikolojik şiddete uğradım. Bana haklarımdan feragat etmem için sözleşme imzalatmaya çalıştırlar ama ben kabul etmedim. Aylar sonra ameliyat için geldiğimde kan verdim, tekrardan sözleşme imzalatmaya çalıştılar. 'Farklı bir şubemize götüreceğiz' dediler fakat alakası olmayan bir hastaneye götürdüler. Hastanede şartlar çok kötüydü, hijyen sorunu vardı, orada ikinci ameliyatımı oldum ve enfeksiyon kaptım. Hukuki olarak haklarımı arayacağım, şikayetçiyim" dedi.

Kliniğin ameliyat izni bulunmadığı öğrenildi

Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada operasyonun gerçekleştiği kurumun gerekli izinlerinin bulunmadığı öğrenilirken, daha önce de benzer operasyonlar yaptığı ve 20 gün boyunca kurumun kapatıldığı öğrenildi. Geçtiğimiz sene ise aynı klinikte ameliyat olan bir hastanın operasyonun ardından hayatını kaybettiği belirtildi. - İSTANBUL