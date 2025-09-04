Esenyurt'ta Esnaf ile Genç Arasında Şiddetli Tartışma: Olay Kameraya Yansıdı

İstanbul Esenyurt'ta bir esnaf kamyon ile mal indirdiği sırada 16 yaşındaki komşusunun "Etrafı dağıttınız, toplayın" demesi üzerine sinir krizi geçirdi. Kendi elinde nacak, oğlunda ise silahla işyerini bastığı iddia edilen şahıslar, genci darp ederken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Pınar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kamyon ile kaldırıma çıkan, ardından ise işyerinin önüne yaklaşan bir esnaf, komşusu olan aktarın önündeki malzemeleri dağıttı. Mal taşıma işleminin ardından 16 yaşındaki genç, esnaf komşusunu "Etrafı dağıttınız, toplayın" diye uyarınca ise ortalık karıştı. Önce sözlü tartışma yaşanırken, dakikalar sonra kendi elinde nacak, oğlunda ise silahla işyerini bastı. 16 yaşındaki genç, annesi ve kız kardeşinin bulunduğu işyerinde çocuğu darp ederken, çevredeki diğer esnaflar olarak müdahale etti. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Yaşanan olayı anlatan işyeri sahibi Süleyman Kılıç, "Komşularınız mal indirecekmiş, kamyon ile kaldırımı geçerek dükkanın önüne yanaşmışlar. Ardından işyerinin önündeki malzemeleri ittirmiş ve devirmiş. Oğlum toplamasını isteyince üstüne yürümüş. Kısa süre sonra ise elinde nacak, oğlunun elinde silahla işyerini basıp oğlunu darp etmişler. İki kadın ve 16 yaşındaki çocuk size ne yapabilir, maganda resmen bunlar" dedi. - İSTANBUL