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Düğün çıkışı iki grup birbirine girdi

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Esenyurt Pınar Mahallesi'nde düğün sonrası iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonuyla saniye saniye kaydedilirken, polis ekipleri tarafları sakinleştirerek dağıttı.

Esenyurt'ta düğün sonrasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Yaşanan o anlar ise çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt ilçesi Pınar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, düğün sırasında iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Yaşanan arbede anları ise çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, toplanan iki grubun kavga ettiği anlar yer aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taraflar, polis tarafından sakinleştirilerek olay yerinden dağıtıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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