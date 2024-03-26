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Esenyurt'ta Doğalgaz Borusu Patladı, Yangın Paniğe Neden Oldu

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Esenyurt'ta İSKİ ekiplerinin bir sokakta yaptığı çalışma sırasında doğalgaz borusu patladı. Kısa sürede büyüyen alevler bir binaya sıçrarken, mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. İki dairenin kullanılamaz hale geldiği yangın anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, 13.00 sıralarında Esenyurt İnönü Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; İSKİ ekiplerinin bir sokakta gerçekleştirdiği çalışma sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi. Kısa sürede yerini alevlere bırakan olayda 5 katlı bir bina yanmaya başladı. Bodrum katı saran alevler dakikalar içerisinde üst kata da sıçradı. Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sokakta bulunan doğalgaz yetkililer tarafından kesilirken yanan 2 daire kullanılamaz hale geldi. Olayda ise şans eseri yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Mahalle sakini Bahattin Güner, "İSKİ ekipleri kazısı sırasında doğalgaz borusu patladı. Müdahale ettiler hemen ama yangın çıkmasına engel olamadılar. Kısa sürede alevler karşıda bulunan binaya sıçradı. İki daire kullanılamaz hale geldi. Şu an için sızıntı onarıldı. Mahallece çok korktuk, çok şükür ki can kaybı ve yaralanma yaşanmadı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Esenyurt İSKİ 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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