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Esenyurt'ta Direksiyon Eğitmeni Hayatını Kaybetti

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Esenyurt'ta direksiyon eğitmeninin kullandığı otomobil, ara sokaktan çıkan bir araca çarptı ardından bariyerlere girdi. Kazada direksiyon eğitmeni hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta direksiyon eğitmeninin kullandığı otomobil, ara sokaktan çıkan bir araca çarptı ardından bariyerlere girdi. Kazada direksiyon eğitmeni hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Esenyurt Selehattin Eyyubi Mahallesi 1587 Sokak'ta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara sokaktan çıkan 34 BEU 735 plakalı aracın sürücüsü, kontrolsüz şekilde sol şeride geçmek istedi. O sırada süratli şekilde ilerleyen direksiyon eğitmeni Çetin Y. kontrolündeki 34 RD 6198 plakalı araç, önündeki araca çarptı. Kazanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden Çetin Y. idaresindeki araç bariyerlere girdi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. 3 kişinin bulunduğu araçta sıkışan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, sürücü Çetin Y. olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Araçta bulunan 1'i kadın 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, 34 BEU 735 plakalı aracın sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan kaza anlarını anlatan Sedat Çelik, "Karşıdan gelen araç, sol şeride geçmek isteyen araca çarptı, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere girdi. Sürücü ağır şekilde yaralanmıştı, olay yerinde de hayatını kaybetti. Araç içinde bulunan 2 kişi de yaralıydı. Sürekli burada kazalar oluyor, buraya yetkililerin el atması gerekiyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Esenyurt 3.Sayfa Güncel Haberler

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