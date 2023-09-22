Esenyurt'ta Çalınan Kedinin Sahibinden Para Talebi Silahlı Kavgaya Neden Oldu

Olay, Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 2051. Sokakta dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Yabancı uyruklu kişinin bakkal dükkanında baktığı Scottish Fold cinsi kedi, E.Ç. tarafından 13 Eylül'de sabah saatlerinde çalındı. Kediyi çalan E.Ç., yaklaşık bir hafta sonra bakkal dükkanına geri gelerek kedi sahiplerinden para talep etti. Para vermek istemeyen dükkan sahibinin komşusu B.B. de olaya dahil oldu. B.B. kediyi geri vermesini söyledi. E.Ç ve B.B. bir süre tartışırken, B.B.'nin babası S.Ş.B araya girdi. E.Ç biraz uzaklaştıktan sonra tabanca ile tartıştığı baba ve oğluna ateş etmeye başladı. Baba S.Ş.B. silahla karşılık verince yoldan geçen bir motosikletli kuryeye silahtan çıkan bir mermi isabet etti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kuryeye olay yerinde yapılan müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Silahla ateş ettikleri anlar bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Polis ekipleri olay sonrası şüpheli E.Ç ve B.B ile babası S.Ş.B yakalayarak polis merkezine götürdü.